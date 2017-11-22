استقبل محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٣/٣هـ اصحاب السيارات الكلاسيكية بالخرج
في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم وهنئهم بنجاح الفعاليه التي اقيمت مؤخراً بساحة البرج .
وبعد ذلك قدمو اصحاب السيارات الكلاسيكية شكرهم وتقديرهم لسعادة المحافظ على دعمه لهم والسماح على إقامة الفعالية التي تعتبر الاولى بمحافظة الخرج .
و التي شهدت اقبال كبير من الزوار من داخل الخرج والمحافظات المجاروه .
وفي نهاية الاستقبال تسلم سعادة المحافظ درع بهذه المناسبه والتقط الجميع صوره تذكاريه .
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