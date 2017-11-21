رعى سعادة مشرف عام النشاط الطلابي ( الثقافي ) بوزارة التعليم الأستاذ سالم بن علي الزهراني مساء اليوم الاثنين الموافق 2 / 3 / 1439 هـ اختتام تصفيات المنافسات المسرحية ( المجموعة الأولى ) والتي استضافها تعليم الخرج بمشاركة مايقارب (80) طالباً يمثلون تسع إدارات تعليمية وهي ( الرياض ، الأفلاج ، رجال المع ، وادي الدواسر ، الحوطة والحريق ، الغاط ، عنيزة ، الخرج ، القويعية ) وذلك في قاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية ..
بحضور رئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان وأعضاء لجنة التحكيم واللجان المنظمة للتصفيات..
وقد أعلن عن نتائج المنافسات المسرحية ” المجموعة الأولى” وهي على النحو التالي:
أولاً أفضل ممثل وحصل عليه :
1- أداء جماعي ((تعليم الرياض))
2-الطالب عبدالله بن سعود الضحوك ((تعليم الخرج))
3- الطالب ناصر بن علي الخميس ((تعليم الحوطة والحريق))
ثانياً جائزة أفضل نص مسرحي :
1- تعليم الخرج
2- تعليم عنيزة
3- تعليم وادي الدواسر
ثالثاً جائزة أفضل ديكور :
1- تعليم الرياض
2- تعليم رجال المع
3- تعليم الخرج
رابعاً جائزة أفضل مؤثرات صوتية :
1- تعليم عنيزة
2- تعليم الرياض
3- تعليم الأفلاج
خامساً جائزة أفضل إضاءة :
1- تعليم رجال المع
2- تعليم عنيزة
3- تعليم وداي الدواسر
سادساً أفضل إخراج مسرحي:
1- تعليم الرياض
2- تعليم الخرج
3-تعليم رجال المع
سابعاً أفضل عرض متكامل :
1- تعليم الرياض
2- تعليم عنيزة
واختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة وأعضاء لجنة التحكيم وهم :
1- الأستاذ عبدالكريم الكلي (رئيس اللجنة)
2- الأستاذ سامي بالطيور
3- الأستاذ علي المطرفي
يُشار إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء الشخصية الثقافية المتوازنة للطالب ليصبح مواطنًا نافعًا لدينه ووطنه وأمته ويمتلك مهارات الحوار وفنون المسرح ومجالاته المختلفة ، وتنمية مواهب الطلاب المسرحية، وترسيخ ثقتهم بأنفسهم، وتعريف المجتمع بالطلاب الموهوبين في المسرح ونشر نتاجهم.
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