دشن صباح هذا اليوم الثلاثاء مشروع مهن وذلك بثانوية الشيخ محمد بن عثيمين والذي يستهدف جميع مدارس المحافظة للمرحلة الثانوية وسيتم تفعيله ضمن خطة النشاط الطلابي بتعليم الخرج.
هذا وقد دشن البرنامج بحضور سعادة رئيس قسم النشاط الطلابي الاستاذ / منصور بن سعد السعيدان والأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الغملاس رئيس شعبة النشاط الاجتماعي والأستاذ / محمد بن عبدالله المطرفي رئيس شعبة البرامج العامة والتدريب وقائد ثانوية الشيخ محد بن عثيمين الاستاذ / محمد بن عواض الثقفي .
وقد ألقى الاستاذ / عبدالعزيز بن سعد السعيدي برنامجاً تعريفياً لمشروع مهن والذي يهدف إلى توعية الطلاب في المرحلة الثانوية بالمسارات المهنية المختلفة والمهارات اللازمة للنجاح من أجل تهيئتهم على اتخاذ قرارات أفضل لمستقبلهم المهني ، ويتضمن البرنامج مواداً تفاعلية تقدم خلال خمسة أيام .
كما صرح رئيس قسم النشاط الطلابي بأن البرنامج يهدف إلى تهيئة الطلاب في المرحلة الثانوية لخوض تجربة مهنية شامله، من خلال التدريب الطلابي ، وذلك لمساعدة الطلاب على اتخاذ قرار مهني مناسب لقدراتهم وميولهم .
وأشار مشرف النشاط الاجتماعي بالإدارة إلى أن هذا البرنامج يسهم في تثقيف النشء مهنياً ، من خلال اطلاع الطلاب على جميع المهن المعتمدة بقالب تدريبي تفاعلي ممتع ومشوق، عبر الحقيبة التدريبية الطلابية التي صممت للتناسب مع الطلاب .
وأكد مشرف البرامج العامة والتدريب على ان صندوق “مهن” يستهدف طلاب الصف الأول ثانوي، ويقدم نشاطات تفاعلية تساعد على خلق الوعي بالمهن والخيارات الكثيرة المتاحة في سوق العمل .
وفِي نهاية البرنامج قدم السعيدان شكره لقائد المدرسة ومدرب الدورة على حسن الاستضافة وتقديم البرنامج بالشكل المطلوب .
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