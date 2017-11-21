كرمت إدارة تعليم الخرج ممثلة في مساعدة مدير التعليم الأستاذة سماح بنت مبارك آل ذيبان اليوم الثلاثاء الموافق 3/3/1439 الطالبات الفائزات على مستوى محافظة الخرج في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورته الثانية العام الماضي وهن: الطالبة فيحاء القحطاني،سارة المجلي،جمانة المقرن ، إمتنان الغامدي وربى الهذيل.
وذلك بحضور عدد من المعلمات والمشرفات في الإدارة وهن :الأستاذة عفاف الجمعة رئيسة قضايا شاغلات الوظائف التعليمية،مساعدةمديرالعلاقات العامة والإعلام الأستاذة فاطمة العثمان، الدكتورة سارةالحقباني مديرة برنامج تطويرمهارات التربويات ومنسقة مشروع تحدي القراءة لهذا العام في دورته الثالثة،مشرفة اللغة العربية ومنسقة مشروع تحدي القراءة السابقةالأستاذة مريم العميري ومشرفة العلاقات العامة والإعلام الأستاذة إيمان البياهي.
وقد صاحب الطالبات نخبة من المعلمات وهن الأستاذة مشاعل الدوسري من الثانوية الثالثة عشر،الأستاذة موضي القحطاني من ثانوية الهياثم. الأستاذتين اعتدال الجمعة ومنال البياهي من المتوسطة الرابعة والعشرين والأستاذة وفاء المقرن من الثانوية التاسعة.
رحبت الأستاذة سماح بداية اللقاء بالجميع شاكرة حضورهن وداعمة بكلماتها التحفيزية لهن ولماوصلوا إليه من مستوى متقدم في مسابقة تحدي القراءة سائلة الله تعالى أن يوفقهن في السنوات القادمة للوصول للتميز والتأهل النهائي. كما شكرت في كلمتها منسقة المشروع السابقة أ/مريم العميري لجهودها المبذولة والملحوظة في مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الأولى والثانية وأوصلت الشكر للدكتورة سارة الحقباني المنسقة الحالية للمشروع ومنظمة هذا اللقاء التكريمي ،والذي تتطلع فيه إلى وصول طالباتنا إلى أعلى مرحلة في المشروع وذلك لما لمسته فيهن من إبداع لفظي وحواري أثناء التكريم إذ عبرت كل واحدة منهن باسلوبها البديع عن حبها للقراءة وكيف أسهمت القراءة في صقل شخصيتها كما تحدثن عن تجربتهن في المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العام الماضي وماتركته من أثر في أنفسهن وحياتهن، ممتنين لجميل صنيع معلماتهن اللواتي يعتبرن الداعم الأول لهن للوصول لهذه المرحلة الإبداعية منطقاً ولفظاً.
في ختام اللقاء أثنت آل ذيبان مباركتها للطالبات ممتنةً لتواجدهن الجميل وماأضفاهُ حضورهن من متعة حوارية شائقة مؤكدة على حرصها الدائم على دعم هذه المواهب الفريدة.
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إدارة تعليم الخرج تكرم الطالبات الفائزات في مسابقة تحدي القراءة في دورته الثانية العام الماضي
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :
كرمت إدارة تعليم الخرج ممثلة في مساعدة مدير التعليم الأستاذة سماح بنت مبارك آل ذيبان اليوم الثلاثاء الموافق 3/3/1439 الطالبات الفائزات على مستوى محافظة الخرج في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورته الثانية العام الماضي وهن: الطالبة فيحاء القحطاني،سارة المجلي،جمانة المقرن ، إمتنان الغامدي وربى الهذيل.
كرمت إدارة تعليم الخرج ممثلة في مساعدة مدير التعليم الأستاذة سماح بنت مبارك آل ذيبان اليوم الثلاثاء الموافق 3/3/1439 الطالبات الفائزات على مستوى محافظة الخرج في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورته الثانية العام الماضي وهن: الطالبة فيحاء القحطاني،سارة المجلي،جمانة المقرن ، إمتنان الغامدي وربى الهذيل.
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