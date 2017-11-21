تم بحمد الله إقامة ورشه تدريبية في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٣/٢ بعنوان تطبيقات الواقع المعزز للمدربة أمينة المصادر المصادر عائشة الزهراني وتحت إشراف مشرفة مصادر التعلم أ/ تهاني الغفيلي ، وكانت ورشة ممتعة ومفيدة للحضور وهم من معلمات المرحله الإبتدائية ، حيث عبرن الحاضرات عن تشوقهن لتطبيق برامج الواقع المعزز في حصصهن الدراسيه ونشرها بين زميلاتهن ..
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تعليم الخرج يقيم ورشة تدريبية عن تطبيقات الواقع المعزز
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