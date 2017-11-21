اختتم البرنامج الإثرائي المسائي بمركز الموهوبين بالخرج يوم الاثنين الموافق 2/3/1439هـ، واشتمل البرنامج على العديد من البرامج التدريبية منها ( القيادة، الخيال، حل المشكلات بطرق إبداعية، الرياضيات الذهنية)، بالإضافة إلى البرنامج الرياضي، وحصل الطلاب على شهادات حضور قدمها رئيس قسم الموهوبين( الأستاذ/ عبدالله السيف).
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اختتام البرنامج الإثرائي المسائي بمركز الموهوبين
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