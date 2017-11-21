أكدت وزارة التجارة والاستثمار، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفرق الرقابية التابعة لها باشرت مستودع سيارات تابعا لشركة عبداللطيف جميل في جدة، عقب تضرر عدد من المركبات فيه من الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة.
وأوضحت الوزارة أنه تم حصر المركبات المتضررة من مياه الأمطار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المستهلك في هذا الشأن.
يشار إلى أن مقطع فيديو متداولا قد أظهر تضرر المستودع المذكور، حيث تعرضت المركبات المخزنة فيه إلى غرق جزئي، وسط تحذيرات من بيع هذه المركبات دون إصلاحها، قبل أن تتدخل الوزارة مؤكدة وقوفها على المستودع.
وفق”أخبار24″.
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