شارك نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، رجال الأمن في حملة ضبط المخالفين (وطن بلا مخالف).
وأكد نائب أمير منطقة الرياض أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع المخالفين، خصوصا المتسترين الذين تنتظرهم عقوبات كبيرة، موجها شكره لرجال الأمن على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تنفيذ الحملة.
رافق الأمير محمد بن عبدالرحمن خلال جولته الميدانية مدير شرطة منطقة الرياض رئيس اللجنة الأمنية اللواء عبدالعزيز الزمامي.
سمو نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن يشارك رجال الأمن ميدانياً في حملة ” وطن بلا مخالف ” pic.twitter.com/4vAW0UJqQl
— إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧
وفق”أخبار24″.
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