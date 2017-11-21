تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الثلاثاء) اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها،
كما جرى استعراض جانب التعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشملت المكالمة أيضا استعراض الجهود المشتركة لاستقرار أسواق الطاقة وجهود البلدين لتعزيزه وتطويره.
وكان الكرملين قد أكد في وقت سابق أن بوتين سيجري اتصالا بخادم الحرمين الشريفين، يطلعه من خلاله على حيثيات اجتماعه برئيس النظام السوري بشار الأسد. وفق”أخبار24″.
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