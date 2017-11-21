أقدم مواطن في مدينة الرياض على بناء جزء من منزله داخل موقع مخصص لحديقة عامة في حي الريان، فيما تدخلت أمانة منطقة الرياض وقامت بإزالته.
وأوضح رئيس بلدية النسيم التابعة لأمانة منطقة الرياض، المهندس ناصر البدر، أن البلدية أزالت تعدي أحد المواطنين على موقع مخصص لحديقة عامة بحي الريان.
وأضاف أن بلدية النسيم قامت بالتنسيق مع لجنة إزالة التعديات بالأمانة، وأزالت الإحداثيات المقامة على الموقع المشار إليه.
وفق”أخبار24″.
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