فوّض النائب العام الشيخ سعود المعجب رئيس فرع النيابة العامة بمكة المكرمة بمتابعة الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تتعرض لها مدينة جدة.
وشدّد النائب العام على أهمية كون الدوائر النيابية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لممارسة اختصاصاتها فيما يتصل برصد التقصير واتخاذ الإجراءات الجزائية التابعة لذلك.
ومنح النائب العام فرع النيابة صلاحية القبض والتحقيق والادعاء على أي شخص، كائنا من كان، في إطار صلاحياتها العدلية.
كما وجّه الشيخ المعجب جميع فروع النيابة العامة في جميع المناطق باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمباشرة اختصاصاتها النظامية فيما يتصل بالظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول. وفق”أخبار24″.
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