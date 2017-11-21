وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بفتح تحقيق عاجل مع رجلي الدفاع المدني اللذين ظهرا في مقطع متداول وهما يتباطآن في إنقاذ شخص محتجز داخل سيارته إثر الأمطار التي شهدتها مدينة جدة.
وكان المقطع قد أظهر تطوع وافد من جنسية آسيوية لإنقاذ الشخص المحتجز، حيث رمى إليه سترة نجاة ثم تولى إخراجه من سيارته وإيصاله إلى مكان آمن بعيداً عن السيارة التي غرقت بشكل جزئي.
وبعد تداول المقطع، اعتذرت المديرية العامة للدفاع المدني بجدة عما بدر من منسوبَيها، واصفةً تباطؤهما بأنه تصرف فردي، مؤكدةً أنه غير مقبول ولا يعكس تضحيات رجال الدفاع المد وفق”أخبار24″.
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