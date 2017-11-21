أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا، اليوم (الثلاثاء)، بالسجن لمدة 23 سنة بحق متهم سعودي الجنسية، منتسب للسلك العسكري سابقا، إضافةً إلى مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه وإغلاق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة 23 سنة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
وأوضح منطوق الحكم أن المتهم ثبتت إدانته بخلعه البيعة التي في عنقه لولاة الأمر، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وسعيه للخروج على ولي الأمر وإسقاط نظام الحكم، وشروعه في تجنيد الشباب للانضمام للحزب للبدء في الثورات والمظاهرات المناهضة للدولة وولاة الأمر.
إضافة إلى تلقيه من زعماء ما يسمى حزب الأمة الإسلامي المعادي للمملكة وولاة أمرها مبالغ مالية أثناء سفره إلى سوريا، ونقله بعض تلك الأموال إلى مناطق الصراع بسوريا، ونشره أفكار الحزب التكفيرية والثورية لتحريض الشباب على حكوماتهم وتأييد التنظيمات الإرهابية. وفق”أخبار24″.
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