أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستوجه فرقة رقابية للوقوف على مستودعات تابعة لأحد وكلاء السيارات اليابانية في مدينة جدة، بعد تضرر المستودعات بالأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة.
وأوضحت أن مراقبيها سيتخذون الإجراءات اللازمة لمعالجة مخاوف المستهلكين من أن يتم بيع سيارات متضررة بالمياه أو إصلاح سيارات معيبة وبيعها للمستهلكين.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر تضرر المستودع المذكور، حيث تعرضت المركبات المخزنة فيه إلى غرق جزئي.
وفق”أخبار24″.
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