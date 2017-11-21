أعربت مديرية الدفاع المدني بمحافظة جدة عن اعتذارها لما ظهر في مقطع متداول من عدم سرعة تفاعل اثنين من منسوبيها في التعامل مع إحدى حالات الاحتجاز.
وأكدت المديرية أن ما حدث لا يعدو كونه تصرفاً فردياً غير مقبول، ولا يمثل ما يقوم به رجال الدفاع المدني من تضحيات وأعمال إنسانية كبيرة في إنقاذ المحتجزين، متعهدةً بمحاسبة منسوبَيها الاثنين بموجب النظام.
يشار إلى أن مقطع فيديو متداولا أظهر تباطؤ فرق الدفاع المدني في إيصال سترة النجاة لمسن احتجزته السيول داخل سيارة، فيما سارع وافد آسيوي إلى السباحة في المياه وإيصال السترة للمسن وإخراجه من المياه.
https://www.youtube.com/watch?v=84IEueAI6hU
وفق”أخبار24″.
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