نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن الفرصة لاتزال قائمة لهطول الأمطار على عموم جدة حتى مساء اليوم الثلاثاء، متوقعةً أن تهطل أمطار متوسطة على جدة وأن تنتهي في الليل.
كما توقعت هطول أمطار غزيرة على مكة والطائف، وكذلك على أجزاء ما بين القصيم وحائل.
يذكر أن محافظة جدة شهدت سقوط أمطار غزيرة منذ صباح اليوم، تسببت في غرق الشوارع والطرقات واحتجاز مركبات المواطنين والمقيمين، وتعطيل الحركة المرورية بكثير من الأحياء. وفق”أخبار24″.
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