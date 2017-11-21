طالب مواطن يدعى شاكر هلال اللهيبي الجهات المختصة، بالتحقيق في إعادة متهمين بالإهمال إلى العمل بعد تسببهما في إصابة والده المسن بجلطة أدت إلى تعرضه لشلل نصفي، وذلك دون إصدار أي شيء بخصوصهم.
وروى اللهيبي تفاصيل الواقعة التي حدثت بمركز الضميرية بجنوب المدينة المنورة، مشيرا إلى أن والده تعرض لجلطة في ذي القعدة الماضي، وعندما طلبوا مساعدة الهلال الأحمر حضرت فرقة مكونة من شخصين ولم تقدم أي إسعافات للمريض واكتفت بتقديم الماء فقط.
وأوضح وفقا لـ”الوطن” أن الفرقة اعتذرت عن نقله وحررت تقريرا عن الحالة بتوقيع الحضور، لكنها ذكرت في التقرير أن والده هو من رفض النقل، وكتبوا ذلك في التقرير بعد أن تم التوقيع عليه.
وأشار إلى أنهم اضطروا لنقله لمستشفى الميقات لكن الطبيب ذكر أن الوقت تأخر في إسعاف الحالة وهو ما تسبب في إصابته بشلل نصفي.
وأكد أن الفرقة عادت للعمل مجددا رغم صدور قرار بكف يد الشخصين العاملين فيها، خصوصا أن هناك قضية ضدهما في الهيئة الصحية الشرعية.
ولفت اللهيبي إلى أن والده يعالج الآن في الهند نتيجة لما حدث معه، داعيا إلى محاسبة المقصرين والمهملين في تلك الواقعة.
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي أعلنت في بيان لها نشر في سبتمبر الماضي عن كف يد فرقتي إسعاف نظرا لتقصيرهما في أداء الواجب الوظيفي، من تقديم الخدمة الإسعافية لحالات مرضية وأحالتهما للهيئة الصحية الشرعية.
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