وثق مقطع فيديو وافدا آسيويا يسابق فرق الدفاع المدني لإنقاذ مسن احتجزته السيول في جدة.
وأظهر المقطع الذي تم تداوله، فرق الدفاع المدني وهي تحاول إيصال سترة إنقاذ للمواطن المحتجز داخل سيارته، فيما سارع الفلبيني إلى السباحة في السيول وإيصال السترة للمواطن وحمله وإخراجه من المياه.
وتتعرض محافظة جدة منذ صباح اليوم الثلاثاء إلى هطول أمطار غزيرة، تسببت في غرق الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية، أدت لتعطل الحركة المرورية.
وأظهرت مقاطع مصورة تضرر كثير من السيارات بسبب غزارة هطول الأمطار، كما عمد بعض الشبان إلى استخدام القوارب لعبور الشوارع الغارقة بالأمطار.
وفق”أخبار24″.
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