قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق التنمية الوطني، وعلى عدد من الترتيبات في هذا الشأن، وذلك بناء على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي انعقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، بناء على توصيتين مقدمتين من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وفق”أخبار24″.
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