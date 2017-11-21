أعلنت إمارة مكة المكرمة استئناف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي، بعد انخفاض سرعة الرياح وتحسن الرؤية الأفقية، كما أعلنت فتح نفق الأمير ماجد أسفل بوابة الطير بمدخل جامعة الملك عبدالعزيز أمام حركة المرور.
وكان مركز الكوراث والأزمات بإمارة منطقة مكة المكرمة قد وجه بوقف الحركة الملاحية في ميناء جدة اليوم، بسبب الأمطار التي ضربت محافظة جدة اليوم ونشاط الرياح السطحية التي تسببت في الحد من مدى الرؤية الأفقية.
كما أغلق المركز عدداً من الطرق والأنفاق في محافظة جدة بسبب الأمطار، والتي كانت مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية. وفق”أخبار24″.
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