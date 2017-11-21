ظهر لاعب النصرالسابق ولاعب نادي “فيرريا” البلغاري حالياً حسين عبدالغني في مقابلة تلفزيونية، أكد خلالها أنه يتمنى المشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وأعرب عبدالغني خلال المقابلة، عن سعادته بالتواجد بصحبة أسرته في بلغاريا، مشيراً إلى أن هناك اختلافا كبيرا بين الكرة في المملكة والكرة البلغارية، مشيداً بالشعب البلغاري وزملاءه اللاعبين بالفريق.
وحول رأيه في السماح للعائلات بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب السعودية، ثمن عبدالغني القرار، مضيفاً بأنه أمر طبيعي، فيما أجاب على سؤال حول إذا كان يحب الفتيات البلغاريات بالقول إنه رجل مسلم ومتزوج ولا ينظر للفتيات الأخريات.
وفق”أخبار24″.
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