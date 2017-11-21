أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء أن لجنة القيم بالاتحاد عاقبت ثلاثة مسؤولين كرويين سابقين في جوام ونيكاراغوا وفنزويلا بالإيقاف مدى الحياة. والمسؤولون الثلاثة هم ريتشارد لاي رئيس اتحاد الكرة السابق في جوام والمسؤول السابق في لجنة المراجعة والتدقيق بالفيفا وخوليو روتشا رئيس اتحاد الكرة السابق في نيكاراجوا ومسؤول التطوير السابق في “فيفا” إضافة إلى رفائيل إسكيفيل رئيس الاتحاد الفنزويلي السابق. واعترف الثلاثي بذنبهم في الولايات المتحدة
وتأتي العقوبة ضمن محاولات “فيفا” للتصدي لانتشار واسع المدى للفساد في الرياضة، والمسؤولون الثلاثة هم ريتشارد لاي رئيس اتحاد الكرة السابق في جوام والمسؤول السابق في لجنة المراجعة والتدقيق بـ”فيفا” وخوليو روتشا رئيس اتحاد الكرة السابق في نيكاراغوا ومسؤول التطوير السابق في “فيفا” إضافة إلى رفائيل إسكيفيل رئيس الاتحاد الفنزويلي السابق. واعترف الثلاثي بذنبهم في الولايات المتحدة. وفق”أخبار24″.
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