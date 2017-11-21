اعتبر مزيد فريح حارس فريق الباطن، أن قرار الاستعانة بالحراس الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، يعد إضافة للكرة السعودية.
واستشهد فريح في تصريحات إذاعية بما يقدمه الجزائري عز الدين دوخة حارس أحد، فضلا عن وجود الدولي العماني علي الحبسي مع الهلال رغم قلة مشاركاته، والمخضرم عصام الحضري حارس التعاون.
وشدد على أن وجود حراس بهذه القيمة، يحفز الحارس السعودي ويدفعه إلى المنافسة معهم بقوة.
وأكد أن ياسر المسيليم نجم أهلي جدة “هو الحارس السعودي الأول في دوري المحترفين، يليه عساف القرني حارس اتحاد جدة، لما يملكانه من خبرة عريضة”.
وكشف مزيد فريح عن أن انضمامه للمنتخب السعودي في الفترة المقبلة، هو طموحه الذي يسعى إلى تحقيقه.
وطالب الحارس جماهير فريقه بأن يقللوا الضغط على اللاعبين، حتى يتمكنوا من تقديم كل ما لديهم، خاصة وأن الباطن استطاع أن يثبت أقدامه بين الكبار. وفق”أخبار24″.
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