اختارت شركة “أوبتا”، المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، حارس الباطن، مزيد العنزي، كأفضل لاعب في الجولة العاشرة للدوري السعودي للمحترفين.
كما تم الإعلان عن تشكيلة الجولة العاشرة، بحسب إحصائيات “أوبتا”، حيث هيمن عليها النصر، وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: مزيد العنزي “الباطن”.
الدفاع: طارق عبد الله (الاتحاد)، ياسين حمزة (الاتحاد )، معتز هوساوي (الأهلي)، سعد لكرو (النصر).
الوسط: سيدريك أميسي (التعاون)، محمد فوزير (النصر)، يحيى الشهري (النصر)، ليوناردو بيريرا (النصر).
الهجوم: محمد السهلاوي (النصر)، أحمد العكايشي (الاتحاد). وفق”أخبار24″.
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