أصدر أوراوا ريدز الياباني اليوم، الثلاثاء، بيانا رسميا، أكد فيه تقديمه شكوى رسمية ضد الهلال السعودي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واتهم النادي الياباني في شكواه، جماهير نظيره السعودي بالعنصرية ضد المهاجم البرازيلي رافائيل دا سيلفا (25 عاما).
وقال بيان النادي عبر موقعه الرسمي “أبلغنا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحادثة تعرض الحساب الرسمي لرافائيل لتعليقات عنصرية، سنحمي جميع لاعبينا من العنصرية”.
وكان البرازيلي رافائيل اشتكى بعد نهاية لقاء أوروا والهلال، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، من تعرض حسابه الشخصي بموقع (إنستجرام) لتعليقات عنصرية من جماهير الهلال.
وحملت التعليقات أيقونة لحيوان القرد مع السخرية من لون بشرة اللاعب السمراء، ليصرح دا سيلفا عبر الصحيفة اليابانية “سبونيتشي آنيكس”: “حزين للغاية بسبب انتشار العنصرية على مستوى العالم”.
وأضاف “أنا فخور بلون بشرتي، لا أحد يستطيع منعي من الافتخار بلوني”. وفق”أخبار24″.
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