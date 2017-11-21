أرجع الظهير الأيسر في النصر خالد الدبيش ابتعاده عن الفريق منذ العام الماضي إلى رئيس اللجنة الفنية ومدير الفئات السنية صالح المطلق والأمين العام سلمان القريني، وقال: “اصبت في الركبة، وكنت اعالج في مكان غير موضع الاصابة الحقيقية، التي اكتشفها الطبيبان أحمد بن ناصر وعبدالعزيز الأجيدب اللذان أكدا لي ان نسبة نجاح العملية في السعودية لا تتجاوز 10%، وأخذت التقارير الطبية وسلمتها لادارة النادي التي اكدت بان موضوعي لدى المطلق والقريني، وللأسف لايوجد أي تفهم أو مبادرة منهما لعلاجي ولم يفهما أن تأخري في العلاج سيضاعف من الاصابة”.
وأضاف في حديثه لـ”الرياض”: “منذ سبعة اشهر وانا اتردد لدى المطلق الذي لم يحرك ساكناً، فآخر عملية اجريتها عند الدكتور سالم الزهراني كانت لتنظيف الركبة، وحضرت له والقريني وطلبت منهما قيمة تكاليف العملية، وقالا لايوجد مبلغ، انت تكفل بعمليتك وبعدها “يحلها ألف حلال” ولحرصي للعودة للملاعب بأسرع وقت، قررت اجراء العملية، وطلبت من الزهراني في يوم التنويم الذي يسبق العملية بـ24 ساعة أن يمهلني لتأمين المبلغ، وبالفعل تحدثت مع عضو هيئة الشرف سلمان المالك الذي تكفل مشكورًا بمبلغ العملية وبعدها أرسلني الى مستشفى اسبيتار لاجراء مرحلة التأهيل، وللأسف العملية التي اجريتها كانت في الصابونة وتحرير للاكياس الدهنية، والاصابة الحقيقية في العظم تحت الركبة وهي صعبة ومعقدة واعتقد لم تجر في السعودية الا لشخصين، ونصحني نفس الطبيبين بالمغادرة إلى مركزين في المانيا وفرنسا كونهما المختصين في مثل هذه الاصابة التي بدأت التهاباتها بالتنقل في اماكن أخرى من الجسم، والآن اتألم اثناء النوم او الجلوس او المشي، وهذا الأمر يعود للمطلق والقريني وفي ذمتهما، واقصى ما عمله المطلق إرسالي لمركز غير مختص كون المركز ذاته حولني للدكتور أحمد بن ناصر الذي طالبني بالمغادرة خارج السعودية، ولو حدثت الاصابة لأحد ابناء المطلق والقريني ماذا سيفعلان؟
وآخر محادثة لي مع المطلق قبل ايام عدة واكد لي بانه سيسعى لتسليمي مبلغ خمسة آلاف ريال تمثل قيمة علاجي الذي تكفلت به في احد المراكز الصحية في الدمام”.
تكفلت بعلاجي
واستطرد الدبيش قائلاً: “سبق ان تحدثت مع رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي الذي قال: وصلني بانك خائف من اللعب بعد اصابة الرباط، واكدت له بانني غير خائف فاصابة الرباط سهلة.
مؤكداً انه ووالده هما من يتكفل بالعلاج من دون العودة للنادي، وقال: “وصلت الى قناعة بعدم تجاوب النادي، ووصل بهم الحال بقولهم انه لايوجد لدي إصابة، وكل مالدي أنني “معيون”، والعين حق ولكنني لن اتوقف عن العلاج الطبي، واذا وصلت لطريق مسدود مع الإدارة، ساضطر لاخذ سلفة من اجل العلاج في ألمانيا أو فرنسا فصحتي ليست بيد صالح المطلق او سلمان القريني، ولن اقتنع بهجر كرة القدم الا بعد الكشف في المانيا او فرنسا، وانا خدمت النصر لاكثر من عشرة أعوام وحققت العديد من البطولات في المراحل السنية، وعلى مسؤولي النادي ان يعلموا أنه ليس اي لاعب قديم سيكون قادرًا على الادارة سواء للفئات السنية او الفريق الاول وخير دليل على ذلك فشل المطلق، وللأسف الآن نتائج الفئات السنية في نزول مستمر وراح تكون أسوأ في حال بقائه، فالفئات السنية في النصر افتقدت كثيرا للمديرين السابقين بدر الحقباني وهاني الداوود”.
وقدم الدبيش شكره للأمين العام المكلف محمد المسبل لتفاعله معه في الفترة الماضية، وقال: “لو تركت كرة القدم فسابقى نصراوياً عاشقاً، وأناشد الأمير فيصل بن تركي ونائبه فهد العجلان وأعضاء الشرف فهد المشيقح وعبدالله العمراني وسلمان المالك وفايز المعجل وجميع الشرفيين بسرعة التكفل بعلاجي في ألمانيا أو فرنسا لأقرر مصيري”. وفق”أخبار24″.
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