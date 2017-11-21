هطلت على محافظة جدة صباح اليوم الثلاثاء أمطار غزيرة، تسببت في غرق الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية، وأدت إلى تعطل الحركة المرورية بالمحافظة.
وأظهرت مقاطع مصورة تضرر الكثير من السيارات بسبب غزارة هطول الأمطار، كما عمد بعض الشبان إلى استخدام القوارب لعبور الشوارع الغارقة بالأمطار.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني حذرا من هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة على محافظة جدة، ما دفع مسؤولي التعليم إلى تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس اليوم. وفق”أخبار24″.
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