أكدت الشؤون الصحية بمحافظة جدة خلو المحافظة من أي حالة إصابة بفيروس “كورونا”، نافية الشائعة التي انتشرت مؤخراً حول انتشار كورونا في جدة، ووفاة عدد من الأطباء بأحد مستشفيات المحافظة.
وأوضحت صحة جدة، أن كافة المعلومات والإحصائيات حول حالات الإصابة بمرض “كورونا” يعلن عنها على موقع وزارة الصحة الرسمي، الذي يجري تحديث الإحصائيات المنشورة عليه يومياً.
وكان مغردون تداولوا أنباءً عن وفاة عدد من الأطباء في أحد المستشفيات في محافظة جدة، بسبب انتشار مرض كورونا في المحافظة، وهو ما نفته الشؤون الصحية بجدة. وفق”أخبار24″.
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