قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تقديم مليون دولار دعما للرياضة الفلسطينية، والتكفل بجهاز تدريبي للمنتخب الأول لكرة القدم الفلسطيني.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن القرار صدر على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اليوم الاثنين التي تستضيفها الرياض.
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اختارت تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيسا للاتحاد بالتزكية.وفق “أخبار 24”.
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