استقبل سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الاثنين الموافق 2 / 3 / 1439 هـ في مكتبه طلاب وطالبات روضتي درب المستقبل وفرسان الجزيرة الأهلية بمناسبة اليوم العالمي للطفل ..
حيث قدم طلاب وطالبات الروضتين عروض وأناشيد بهذه المناسبة تتضمن العديد من المشاركات بعنوان (الطفولة صفحة بيضاء وحياة صفاء وثغر باسم ) ( الطفولة أساس المستقبل والحياة ) (الطفولة حيارة الروح وروح الحياة )وعن حقوق الطفل في التعليم والرعاية الصحية ثم ردد الجميع عبارة نحن المستقبل نحن الغد بغدٍ مشرق ..
وفي الختام قدم العبدالجبار شكره لقائدتي الروضتين أ.اروى الحقباني أ.سارة اليوسف ومنسوباتهما على اهتمامهم بطلابهم وطالباتهم ورسم الفرحة في وجوههم والمشاركة في هذه المناسبة التي تصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام ليكون فيه يوما للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم ، وللعمل من أجل مكافحة حالات العنف ضد الأطفال وإهمالهم واستغلالهم في كثير من الأعمال الشاقة التي تفوق طاقتهم ، وتأكيدا على أهمية حماية الطفل والاهتمام به والاعتراف بحقوقه فقد قامت المملكة العربية السعودية بجهود ملموسة في هذا الشأن ، حيث تم إنشاء 38 مركزاً لحماية الأطفال على مستوى المملكة يعمل بها يعمل بها أكثر من 240 طبيباً وأخصائيا نفسيا واجتماعيا معنيين بالتعرف على حالات العنف الأسري وعلاجها .
حضر الاستقبال مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان.
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