استضافت مدارس أسمى المعاني الأهلية بقيادة أ/هيا الجبرين اليوم الأحد الموافق ١/٠٣/١٤٣٩هـ ورشة تدريبية (دورة صناعة الأفلام القصيرة ) ضمن مشروع أولمبياد التصميم الفني والتي تقيمها قسم النشاط التربوي للطالبات بالخرج ب أشراف أ/هدى البتال وتقديم المدربات أ/منى الفقيهي و أ/نعيمة المسحان ومشاركة عدد من طالبات مدارس المحافظة و تتناول الورشة تصميم الأفلام القصيرة للإنسانية.
يذكر أن الورشة أقيمت لمدة يومين، وتتمركز موضوعاتها حول عدة محاور، تتمثل في التعريف بالورشة، ومراحل انتاج الأفلام القصيرة، وطاقم العمل وتوزيع الأدوار، والإضاءة، وطريقة التصوير، والأدوات، والتطبيق العملي للعمل بالكاميرات، وتحرير الأفلام، واستخدام الحاسب الآلي، وإخراج الأفلام، وتصممها بشكل نهائي.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
(شتاء.. شتاء..)
ماجد سليمان861 0
شجرة الزقوم
نواف الحربي3346 0
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار
وسميه العتيبي4494 0
هل أنت مستعد للتوقف عن سرقة ذاتك؟
سعد الفريخ6132 0
الجوالات السائبة القاتل الجديد ؟
محمد الدليمي5915 0
ثقتك بنفسك تعزز نجاحك
معيض العجمي5481 0
استضافة مدارس أسمى المعاني الأهلية دورة صناعة الأفلام القصيرة
استضافة مدارس أسمى المعاني الأهلية دورة صناعة الأفلام القصيرة
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :
استضافت مدارس أسمى المعاني الأهلية بقيادة أ/هيا الجبرين اليوم الأحد الموافق ١/٠٣/١٤٣٩هـ ورشة تدريبية (دورة صناعة الأفلام القصيرة ) ضمن مشروع أولمبياد التصميم الفني والتي تقيمها قسم النشاط التربوي للطالبات بالخرج ب أشراف أ/هدى البتال وتقديم المدربات أ/منى الفقيهي و أ/نعيمة المسحان ومشاركة عدد من طالبات مدارس المحافظة و تتناول الورشة تصميم الأفلام القصيرة للإنسانية.
استضافت مدارس أسمى المعاني الأهلية بقيادة أ/هيا الجبرين اليوم الأحد الموافق ١/٠٣/١٤٣٩هـ ورشة تدريبية (دورة صناعة الأفلام القصيرة ) ضمن مشروع أولمبياد التصميم الفني والتي تقيمها قسم النشاط التربوي للطالبات بالخرج ب أشراف أ/هدى البتال وتقديم المدربات أ/منى الفقيهي و أ/نعيمة المسحان ومشاركة عدد من طالبات مدارس المحافظة و تتناول الورشة تصميم الأفلام القصيرة للإنسانية.
لا يوجد وسوم
0 462
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884958816.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج