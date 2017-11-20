نفذت إدارة التعليم الأهلي في محافظة الخرج ممثلة بالقسم النسائي أ. عائشة القحطاني برنامج تميّزك يُميّزنا والموجه للمشرفات التربويات في مركز التدريب التربوي لهذا اليوم الأثنين الموافق ٢-٣-١٤٢٩هـ ، وقد تم حضور عدد ٢٣ متدربة من المشرفات التربويات ومناقشة أهم بنود جائزة التميز من رسالة ورؤية وأهداف ومعايير خاصة .
حيث كان لهذا البرنامج أشد الأثر في تعزيز مفهوم جائزة التميز وأهميتها في الميدان لدى المرشحات وتبادل الأفكار والخبرات الجيدة ..
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تعليم الخرج ينفذ برنامج تميزك يميزنا
تعليم الخرج ينفذ برنامج تميزك يميزنا
الخرج اليوم - محمود سليمان:
نفذت إدارة التعليم الأهلي في محافظة الخرج ممثلة بالقسم النسائي أ. عائشة القحطاني برنامج تميّزك يُميّزنا والموجه للمشرفات التربويات في مركز التدريب التربوي لهذا اليوم الأثنين الموافق ٢-٣-١٤٢٩هـ ، وقد تم حضور عدد ٢٣ متدربة من المشرفات التربويات ومناقشة أهم بنود جائزة التميز من رسالة ورؤية وأهداف ومعايير خاصة .
نفذت إدارة التعليم الأهلي في محافظة الخرج ممثلة بالقسم النسائي أ. عائشة القحطاني برنامج تميّزك يُميّزنا والموجه للمشرفات التربويات في مركز التدريب التربوي لهذا اليوم الأثنين الموافق ٢-٣-١٤٢٩هـ ، وقد تم حضور عدد ٢٣ متدربة من المشرفات التربويات ومناقشة أهم بنود جائزة التميز من رسالة ورؤية وأهداف ومعايير خاصة .
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