وجّه محترف نادي الهلال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، رسالة تفاؤلية، وذلك في أول تعليق له عقب تأكيد إصابته بالرباط الصليبي.
وقال إدواردو عبر حسابه الرسمي عبر “إنستغرام: “ثق بنفسك وسوف تفعل شيئًا أفضل، تحدَّ بأقصى ما لديك واترك الشكوى، ابتسم ولا تخجل من الفشل”.
وتابع :”الذين يعرفونني يعرفون أنني لا أشتكي، وهكذا سأواجه التحدي.. الابتسامة والشكر في كل أوقاتي .. شكرًا لكم جميعًا على هذه الرسائل، إن شاء الله سنحقق آسيا”.
وكانت إدارة نادي الهلال قد أعلنت رسميًّا عن إصابة اللاعب بالرباط الصليبي الذي سيبعده حتى نهاية الموسم، فيما توقعت مصادر أن تقوم إدارة النادي بالتعاقد مع لاعب بديل في يناير المقبل بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج