أعلن نادي الهلال اليوم الإثنين، أن الفحوص الطبية أثبتت تعرّض لاعب الفريق الأول لكرة القدم “كارلوس إدواردو” لقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
وأوضح الهلال في بيان أن اللاعب سيغادر بعثة الفريق باليابان متوجهاً إلى الرياض ومنها إلى البرازيل لإجراء العملية الجراحية على يد الطبيب “رينا عبدالله”.
وكان الكشف الطبي المبدئي الذي خضع له إدواردو على يد طبيب الهلال قد أظهر وجود قطع في الرباط الصليبي الأمامي، إلا أن الجهاز الطبي في الفريق فضل إجراء فحوصات طبيبة دقيقة فور وصول البعثة إلى طوكيو مساء أمس.
يذكر أن “إدواردو” أُصيب في الشوط الأول من مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.وفق “أخبار 24”.
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