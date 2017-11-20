أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم (الاثنين)، عن تعليق الدراسة غدا الثلاثاء في مدارس المنطقة ومحافظاتها.
وأوضحت الإدارة في بيان لها أن تعليق الدراسة غدا الثلاثاء في كافة مدارس منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، يأتي بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.
فيما أعلنت جامعة جدة، وجامعة الطائف، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة أم القرى، عن تعليق الدراسة أيضا غداً الثلاثاء بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.
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