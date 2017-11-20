أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم (الاثنين)، على نجاح أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين بين مكة وجدة، مشيراً إلى أن هذه الرحلة لن ينساها، ومتمنيا أن يتم ربط مكة بجميع مدن المملكة.
ووقف أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه الأمير عبدالله بن بندر يرافقهما وزير النقل الدكتور نبيل العامودي وعدد من المسؤولين خلال الرحلة على سير العمل في المشروع وجاهزيته لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وسكان المنطقة.
وقال الأمير خالد بعد وصوله إلى محطة قطار الحرمين في مكة: “إن هذا المشروع ليس لمنطقة مكة وإنما للعالم الإسلامي أجمع، وللأمة الإسلامية، ولوفود الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى أبناء هذا الوطن”.
وأضاف أن ما تقوم به المملكة من إنجازات عظيمة ليس بكثير لخدمة الإسلام والمسلمين، وهو كذلك تطوير لهذا الوطن؛ الذي ما فتئ يتطور ويزدهر منذ يوم توحيده إلى هذا اليوم”.
وأكد أنه لن ينسى هذه الرحلة مدى الحياة، لأنها تعبر عن نقلة وتحول كبير في مسيرة الحضارة، ومسيرة التنمية في هذه البلاد الغالية، مطالبا بربط مدينة مكة المكرمة بكافة مدن المملكة، وتحديداً من الجنوب والشمال والشرق.وفق “أخبار 24”.
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— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧
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