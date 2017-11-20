أعلنت الجهات الأمنية أن نتائج حملاتها الميدانية المشتركة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي بدأتها الأربعاء الماضي، أسفرت عن ضبط 36656 ألف مخالف في كافة مناطق المملكة حتى يوم أمس الأحد.
وأوضحت أن العدد المذكور منهم 22085 مخالفاً لنظام الإقامة، و6874 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و7697 مخالفاً لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 574 شخصاً، 77% منهم يمنيو الجنسية، و21% إثيوبيو الجنسية، كما تم ضبط 3 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين 9349 وافداً مخالفاً، منهم 8371 رجلاً، و978 امرأة، مشيرة إلى أن عدد المواطنين الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات التوقيف لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 27 مواطناً، تم إخلاء سبيل أحدهم بعد إيقاع العقوبات المقررة بحقه.
كما تم ترحيل 4457 مخالفاً، وإيقاع العقوبات الفورية بحق 3223 مخالفاً، وإحالة 2750 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2891 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.وفق “أخبار 24”.
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