استعرض أحد ضباط القوات المسلحة المرابطين بالحد الجنوبي طريقة تتبع وفكّ الألغام التي يزرعها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.
وأظهر الضابط – وهو برتبة عقيد- إقداماً بطولياً في تتبع اللغم ومهارة فائقة في فكه وإحباط مفعوله، حيث يتوقع بحدسه العسكري مكان وجود اللغم ويستخدم جهازاً حديثاً للتحقق من وجوده، قبل أن يصر على فحص الموقع بمفرده حتى لا يصيب زملاءه الآخرين بأي أذى.
يذكر أن التشكيلات العسكرية السعودية المرابطة على الحدود تواصل إحباط هجمات ومحاولات تسلل للمسلحين الحوثيين والموالين لهم، حيث يتم استهدافهم براً وجواً، كما ترصد الوحدات المختصة الألغام بشكل مستمر وتقوم بتفكيكها.
وفق “أخبار 24”.
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