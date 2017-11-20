أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن توصيات الدراسة التي قامت بها فرق العمل لبحث أسباب الهزات الأرضية في محافظة النماص مطمئنة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لضعف درجة الهزات التي تعرضت لها المنطقة على مقاس ريختر.
وقال مساعد الرئيس للشؤون الفنية بالهيئة صالح السفري، إن الدراسة التي أجرتها فرق العمل الميدانية للمنطقة أثبتت وجود ثلاثة أنواع من الصدوع الرئيسية، وهي المتسببة في جميع النشاطات الزلزالية على الجانب الغربي للجزيرة العربية.
من جانبه، أفاد مدير إدارة المسح الجيولوجي رئيس فرق العمل الدكتور وديع قشقري، أن الفرق درست مدى تأثر السدود والتجمعات السكانية الواقعة على مراكز الهزات ومواقع الصدوع، وقامت بعمل جولة عامة في المحافظة والمناطق السكنية القريبة من مركز الهزات الأرضية للتأكد من سلامة الطرق والمباني السكنية وعدم وجود أي تصدعات أو تشققات نتيجة للهزات التي حدثت.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه وفق البيانات الفنية، فإن السدود في المحافظة سليمة ولم تتأثر من الهزات الأرضية.
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