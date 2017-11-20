نقلت مصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” نقلت شكاوى وبلاغات من إخصائيين ومشرفين على معمل تركيب الأسنان الصناعية بإحدى المنشآت الطبية الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة، بخصوص تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية بالمنشأة.
واتهم الموظفون، بحسب صحيفة “سبق”، رئيس قسم الأسنان بالمنشأة، ببيع المواد المستخدمة في زراعة الأسنان، التي تتاح بالمجان للمواطنين، خفيةً إلى شركته الخاصة، وعند مراجعة المرضى له يطلب منهم شراء هذه المواد من شركته، ويشترط عليهم شراءها قبل إجراء عمليات زراعة الأسنان لهم.
كما اتهم الموظفون رئيس القسم بمحاولة بيع جهاز رديء يُستخدم في معمل تركيب الأسنان من إنتاج شركته الخاصة إلى المستشفى بثلاثة أضعاف ثمنه الحقيقي، وعندما رفض المشرفون على المعمل تمرير الصفقة ساومهم على حقوقهم الوظيفية ورفض تحوير وظائفهم بعد أن أكملوا الدراسة وحصلوا على تصنيف “طبيب” بدلاً من “أخصائي” من هيئة التخصصات الطبية.
ومن ضمن الشكاوى التي وردت في البلاغ، ما ذكره الموظفون من أن رئيس القسم استولى على 120 قطعة ذهب خرجت من المعمل بغرض استخدامها في علاج بعض المرضى، لكنها لم تُستخدم آنذاك ولم يعدها المدير لخزانة المعمل.
كما اتهم الموظفون، رئيس القسم، بالتربص بهم وتهديدهم بالفصل عدة مرات، مدعياً امتلاكه صلاحية الفصل من مدير المستشفى ومن الجهات العليا، بالإضافة إلى تسببه في تردي الخدمات ونقص المواد الطبية بالمستشفى.
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