أشاد الجزائري عز الدين دوخة، حارس مرمى نادي أحد، بقوة الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدا أن قرار زيادة اللاعبين الأجانب أضاف قوة أكبر للبطولة.
وأشار دوخة، إلى أن تواجده في الدوري السعودي أضاف له خبرة وتجربة جديدة خارج الجزائر.
وأثنى دوخة، على المدرب السابق عبد الوهاب الحربي، وقال “مدير فني قدير، ويقدم عملا فنيا كبيرا، لكن نتائج الفريق لم تخدمه ولذلك قرر الابتعاد عن أحد”.
وأضاف “المدرب نبيل نغيز غني عن التعريف، وسبق وأن أشرف علي في المنتخب الجزائري، لم أقترحه على إدارة أحد ولكنهم سألوني عنه قبل التوقيع معه”.
وأكد “تاريخ المملكة العربية السعودية الكبير والتواجد القوي في القارة الآسيوية، من أهم أسباب احترافي في الدوري السعودي”.
وتطرق دوخة إلى ترتيب أحد، والأداء الذي يقدمه لاعبو الفريق مؤخرا بقوله “وضع أحد في جدول الدوري لا يزال مقلقا بالنسبة لنا، نطمح لحصد المزيد من النقاط لتحسين ترتيبنا والبقاء في منطقة الأمان”. وفق”أخبار24″.
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