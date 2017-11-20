علمت “الرياض” أن إدارة النادي الأهلي تلقت خطاباً رسمياً من نظيرتها في أحد، تطلب إعارة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم علي عواجي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ونقلت الإدارة الخضراء العرض إلى مدرب الفريق الأوكراني سيرغي ربيروف واللاعب لمعرفة حاجة الأول لخدمات اللاعب، ومعرفة رغبة الثاني في تمثيل أحد في الفترة المقبلة من عدمها.
وربما تمنح إدارة النادي بعض اللاعبين فرصة البحث عن أندية أخرى لعدم حاجة الفريق إلى خدماتهم في الفترة المقبلة بعد أن أصبح أغلبيتهم خارج حسابات المدرب بالانتقال الكلي أو بالإعارة وفي مقدمتهم لاعب الوسط أحمد الزين، والمدافع علي الزبيدي، والمهاجم مهند عسيري.
وتأتي تلك الخطوة، رغبة من الجهاز الفني من أجل التخلص من اللاعبين الذين لا يقدمون أي إضافة للفريق.
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