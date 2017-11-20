قلصت إدارة نادي الاتحاد مبلغ الديون في القضايا الداخلية الذي بلغ 62 مليون ريال المعلن عنه في الجمعية العمومية الاستثنائية من خلال تسليم عدد من اللاعبين المحليين مستحقاتهم المتأخرة.
وبحسب مصادر لـ”الرياضية” أوضحت أن الإدارة ستجتمع مع عدد من اللاعبين في الأيام المقبلة لتخفيض مستحقاتهم، ومنهم سامي عبد الغني، الذي أبدى موافقته مبدئياً بتخفيض جزء من مستحقاته والبالغة 380 ألف ريال.
كما بينت المصادر نفسها أن الإدارة تولي اهتماماً أكبر للقضايا الخارجية عنها من الداخلية والبالغة 7 قضايا لم تحل إلى الآن، حيث بدأت مفاوضاتها مع الأسترالي جيمس ترويسي لتخفيض مستحقاته وجدولتها والبالغة مليون و800 ألف يورو، بعدما كسب قضيته الموسم الماضي بعد استئناف الاتحاديين. من جهة أخرى، يعتزم التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد إشراك فهد المولد أساسياً أمام النصر ضمن دوري المحترفين السعودي في جولته الحادية عشرة الخميس المقبل، بعد مشاركته في الشوط الثاني من مباراة الفريق الماضية أمام الشباب، والتي أظهرت تحسناً في إصابته.وفق”أخبار24″.
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