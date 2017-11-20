أنتقد عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي امام أوراوا ريدز الياباني في ذهاب نهائي دوري يابطال اسيا.
و تعادل الهلال وأوراوا ريدز الياباني 1/1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد الملك فهد الدولي في نهائي دوري ابطال اسيا.
وسيواجه الهلال فريق أوراوا ريدز الياباني ظهر يوم السبت المقبل على استاد سايتاما 2002 في إياب نهائي دوري الابطال الاسيوي.
و قال النمر في تصريحاته :” كنا نتمنى أن نكسب لقاء الذهاب لتسهيل مهمة الإياب في طوكيو و انتهى الشوط الأول بالرياض وكل الاحتمالات واردة.. هدف اوراوا وإصابة ادواردو سببت صدمة للاعبين وسرعان ما عادوا”.
و تابع :” الحكم أدهم مخادمة حاول أن يستفز لاعبي الهلال كثيراً خلال المباراة ونتمنى تحكيم جيد بالإياب”.
و أكمل:” لا حاجة في انتقاد المدرب دياز لأن ما يقوم به عمل محترف ومتقن.. الرئيس وفهد المفرج دائماً يجتمعون معه للنقاش”.وفق”أخبار24″.
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