ألقت صحيفة “أولية” الأرجنتينية الضوء على خيبة أمل المدير الفني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال وذلك بعد تعادل فريقه إيجابيا 1/1 في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن مهمة الهلال تحت قيادة دياز في حصد اللقب الآسيوي لن تكون سهلة خاصة، خاصة وأن الفريق الياباني يمتلك لاعبين مميزين أبرز البرازيلي رافائيل سيلفا صاحب هدف التقدم.
ووصفت الصحيفة خطأ محمد البريك لاعب الهلال بالإهمال الغير عادي من اللاعب والذي تسبب في تأخر فريقه بهدف قبل أن ينجح مهاجم الفريق عمر خريبين في معادلة النتيجة.
وشددت الصحيفة على أن دياز سيفعل كل ما بوسعه من أجل قيادة الهلال لحصد اللقب الآسيوي والتأهل إلى كأس العالم للأندية من أجل كتابة إنجاز شخصي مميز.
ويحل الهلال ضيفا على أوراوا يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على إستاد سايتاما 2002.
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