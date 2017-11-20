علمت “الرياض” أن مدرب النصر الارجنتيني غوستافو كونتيروس ابلغ إدارة الكرة باستبعاد لاعب الوسط راكان الشملان عن الفريق الأول لكرة القدم وتحويله للفريق الأولمبي وعدم استدعائه في الفترة المقبلة بعد توجه الشملان في التدريب ماقبل الأخير قبل مباراة الرائد إلى غرفة العيادة الطبية من تلقاء نفسه لاستبعاده مؤقتا من المناورة التي جمعت الاساسي والرديف.
وتسعى ادارة الكرة للجلوس مع اللاعب للاستماع لمبرراته اما بالشفاعة امام المدرب او اعتماد الاستبعاد عن الفريق الاول.
من جهة أخرى بدأ الحارس عبدالله العنزي برنامجه اللياقي أمس الأحد بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في العضلة الشهر الماضي.
ومنح الجهاز الفني لاعب الوسط يحيى الشهري إجازة أمس، بينما ضاعف كونتيروس التدريبات اللياقية للظهير الايسر عبدالله الاسطاء والمدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط فهد الجميعة.
من جهة ثانية تسلم لاعب الوسط المغربي محمد فوزير قبل تدريب أمس من المدرب جائزة افضل لاعب بمباراة الرائد والمقدمة من إحدى شركات المياه بتصويت جماهير النصر.
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