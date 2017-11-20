أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن البنزين سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليه بنسبة 5%، اعتباراً من مطلع يناير 2018.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل على أن المشتقات النفطية من الوقود والغاز المحلي ضمن السلع المفروض عليها الضريبة. وفق”أخبار24″.
والجدول التالي يوضح أسعار البنزين والديزل المتوقعة بعد زيادة قيمة الضريبة إلى السعر المعتمد حالياً بالسوق:
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