أكد وزير المالية محمد الجدعان أن العلاوة السنوية تسير بوضوح وفق القرار السابق، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي قرار جديد بهذا الشأن من مجلس الوزراء.
وأشار على هامش المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس الأحد، إلى ما تقوم به الحكومة من تحسين كبير للمواطنين والموظفين، وإعادة النظر في مسائل التدريب للموظفين، وتوفير فرص تدريبية في القطاعين العام والخاص، ومنح ذلك أولوية في ميزانية العام الجديد والميزانية التي تليها، ورفع كفاءة الموظفين وتوفير وسائل تحفيزية لهم.
ونفى الجدعان صحة ما زعمته تقارير إخبارية أجنبية حول زيادة التحويلات المالية إلى خارج البلاد نتيجة الحملة على الفساد، مؤكداً أن التحويلات لم تتعدَّ الحد الطبيعي، وأن ما يُشاع حول ذلك يهدف لإشاعة أجواء من الخوف لدى التجار والمستثمرين.
وأكد أن وزارة المالية سددت 98% من مستحقات المقاولين والقطاع الخاص خلال 60 يوماً من رفع المقاول أو المنشأة لطلب الاستحقاق، مبيناً أن نسبة الـ2% لم تُدفع إما لوجود حكم قضائي بوقف السداد أو لوجود خلاف بين الجهة الحكومية صاحبة العمل والمقاول، داعياً المقاولين المتأخرة مستحقاتهم إلى رفع طلب عبر بوابة الوزارة تمهيداً للنظر في صرف تلك المستحقات. وفق”أخبار24″.
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