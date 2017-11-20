كشف الدكتور عبدالعزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تقدم عدد من الشركات العالمية من بينها “أمازون” و”فيسبوك” بطلب لدخول السوق السعودية.
جاء ذلك على هامش المنتدى الإقليمي لتقييس إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الذي أقيم في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض أمس.
وأوضح الرويس وفقا لـ”الاقتصادية”، أنه ليس من أهداف الوزارة حاليا إضافة مشغلين جدد للسوق، حيث سيتم الاكتفاء بالشركات العاملة حاليا.
وأشار إلى أن حصول المملكة على المركز الأول كأكبر سوق استثمارية في الاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، لا يعني بالضرورة دخول شركات جديدة، إنما هو تكثيف لما هو موجود للمساهمة في حصولها على سوق وعملاء أكبر وزيادة عائداتها نظير تقديم الخدمات والتطبيقات الجديدة. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج