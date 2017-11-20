استقل أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر اليوم الاثنين رحلة تجريبية لقطار الحرمين تنطلق من محطة الركاب بجدة إلى مكة.
وتسلم الأمير خالد الفيصل أول تذكرة يتم إصدارها للقطار، تحمل اسمه، ورقم المقعد 13 بدرجة رجال الأعمال، وانطلقت الرحلة من محطة السليمانية بجدة وصولاً إلى محطة الرصيفة بالعاصمة المقدسة.
وكان وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، قد أوضح أن الرحلات التجارية للقطار ستنطلق خلال العام المقبل 2018 من وذلك بعد اكتمال واستيفاء جميع جوانب السلامة والجاهزية التشغيلية للسرعات العالية.
يذكر أن أكتوبر الماضي كان قد شهد انطلاق أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين من جدة إلى مكة، بعد استكمال العمل على الخط الواصل بينهما، وذلك استعدادا لبدء التشغيل الرسمي للقطار قريباً. وفق”أخبار24″.
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